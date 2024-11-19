Страна и люди
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Страна и люди

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Взрывы прозвучали в Черниговской и Днепропетровской областях Украины

Взрывы прозвучали в Черниговской и Днепропетровской областях Украины

В Киеве и еще двух городах Украины прозвучали взрывы, об этом сообщили украинские СМИ. Речь идет о городе Прилуки в Черниговской области и о Днепропетровске.

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Комментарии
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АндрейБорков
Взрывы на УкРуине это хорошо, но был бы от них толк! Каждый день наши ракеты и БПЛА попадают по объектам на УкРуине, только результатов не особо заметно. Их БПЛА атакуют территорию РФ в больших количествах, наши войска отбивают контратаки ВСУ, обстрелы ДОР и ЛНР во стороны ВСУ не прекращаются, Зеля продолжает злобствовать(чует поддержку &quot;крыши&quot;), в Курской области все не так уж и хорошо для нас, хотя по &quot;бодрым докладам&quot; - лучше быть не может! А может не надо этих &quot;бодрых докладов&quot; и &quot;победных реляций&quot; в СМИ? А по УкРуине не точечно и выборочно надо херачить, а массировано! Что бы Кыеу и другие города УкРуины за месяц стали похожими на Сталинград образца декабря 1942 года, что бы прекратилось снабжение через западные области УкРуины совсем, что бы электроэнергия для укропитеков стала преданьем старины глубокой и далее по списку.
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