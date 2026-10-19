Cardi B performed stripped-down versions of "I Like It," "Bodak Yellow," "Ah Ha" and other hits at an intimate Tiny Desk concert for NPR.
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