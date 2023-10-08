Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Решение властей подразумевает введение крупных военных операций.фото: twitter.com/israelpolice--> Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» Основного закона, что означает официальное объявление войны.
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