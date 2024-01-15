Истерика в американских СМИ: Россию недооценили. Победа Путина становится вероятней

Есть два сценария завершения войны на Украине, два из которых предполагают победу России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии Newsweek заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
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