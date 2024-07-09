В Барнауле изменится движение на Змеиногорском тракте из-за строительства развязки

Введение новой схемы движения запланировано с 11 июля Карта-схема / Изображение: Минтранс Алтайского края В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор, сообщает Минтранс Алтайского края в своем Telegram-канале.