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Додику пытались неудачно вручить повестку о явке в полицию

Додику пытались неудачно вручить повестку о явке в полицию

Президенту Республики Сербской – автономного административного образования в составе Боснии и Герцеговины – пытались вручить повестку о необходимости явки в полицию, передает Радио и телевидение Республики Сербской.

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