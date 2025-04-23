Додику пытались неудачно вручить повестку о явке в полицию

Президенту Республики Сербской – автономного административного образования в составе Боснии и Герцеговины – пытались вручить повестку о необходимости явки в полицию, передает Радио и телевидение Республики Сербской.
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