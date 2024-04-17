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Медвежий угол

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15 лет за сдачу квартиры мигрантам или завезти в Россию 2,5 тысячи иноплеменных

15 лет за сдачу квартиры мигрантам или завезти в Россию 2,5 тысячи иноплеменных

Один человек и 2,5 тысячи мигрантов! Система завоза мигрантов трещит по швам от избытка денег. А как иначе думать, что можно привезти в страну тясячи иноплеменных, а силовики, в частности полицаи, этого не замечают? Вариант один - они в схеме.

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Комментарии
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М
ММ
Наверное речь идет про &quot;резиновые&quot; квартиры. Вы сдадите квартиру тысяче человек и у них всех есть прописка!
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8 час.
Владимир
Не надо фантазировать в статье сказано ясно &quot;Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению&quot;  Сдал хатку мигранту  - тот совершил противоправное действие - сдающий - пособник. Потом можно распространить практику не только на мигрантов - отучить от практики сдавать жилье.
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8 час.
М
ММ
Если Вы изготовили лопату, продали ее кому-то, а он ею убил человека, виноваты ли Вы?
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8 час.

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