15 лет за сдачу квартиры мигрантам или завезти в Россию 2,5 тысячи иноплеменных

Наверное речь идет про "резиновые" квартиры. Вы сдадите квартиру тысяче человек и у них всех есть прописка!

Владимир

Не надо фантазировать в статье сказано ясно "Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению" Сдал хатку мигранту - тот совершил противоправное действие - сдающий - пособник. Потом можно распространить практику не только на мигрантов - отучить от практики сдавать жилье.