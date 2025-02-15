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Эксперты прогнозируют охлаждение рынка ИИ-серверов в 2025 году Технологическ...

Эксперты прогнозируют охлаждение рынка ИИ-серверов в 2025 году Технологическ...

Эксперты прогнозируют охлаждение рынка ИИ-серверов в 2025 годуТехнологические санкции США и подготовка цепочки поставок к поступлению на рынок новейшего оборудования NVIDIA, вероятно, приведут к снижению объёмов продаж ИИ-серверов в 2025 году, сообщает The Register со ссылкой на мнение независимых экспертов.

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