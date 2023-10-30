EA Play / ЕА Плей 1-12 месяцев | PS4/PS5 | ТУРЦИЯ Быстро оформлю подписку EA Play 1 или 12 месяцев на ваш Турецкий аккаунт! Не нужно ждать 5 дней, можно сделать подписку на новый аккаунт! Подходит для РФ, СНГ и любых других регионов.