СКР привлечет к ответу судей Украины, приговоривших 20 депутатов Госдумы совокупно к 300 годам колонии

Аналогичные меры ведомство примет к украинским прокурорамСледственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.
Аналогичные меры ведомство примет к украинским прокурорамСледственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.
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