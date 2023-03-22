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СКР привлечет к ответу судей Украины, приговоривших 20 депутатов Госдумы совокупно к 300 годам колонии

СКР привлечет к ответу судей Украины, приговоривших 20 депутатов Госдумы совокупно к 300 годам колонии

Аналогичные меры ведомство примет к украинским прокурорамСледственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, причастных к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов.

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