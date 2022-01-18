Закон и Порядок

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Украина обвинила Германию в желании заработать на газе «от агрессора»

Украина обвинила Германию в желании заработать на газе «от агрессора»

Бербок срочно прилетела утихомирить Киев, а заодно впарить ему дорогущее «зелёное» оборудование Светлана Гомзикова На фото: министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции в Киеве (Фото: Imago images/ photothek / ТАСС) Материал комментируют: Игорь Юшков Власти Украины, забыв о провозглашенной несколько лет назад «энергетической независимости», продолжают из последних сил биться за газ «агрессора» — «самый грязный в мире» российский газ.

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