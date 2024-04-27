Страна и люди
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Страна и люди

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МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в стране Алексея Парамонова после решения правительства РФ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление российской «Газпром бытовые системы».

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