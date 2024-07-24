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Военкор вызвал генерала на дуэль на миномётах: "Без помощников, всё по честному"

Военкор вызвал генерала на дуэль на миномётах: "Без помощников, всё по честному"

Военкор Ростислав Марсов после возникшего из-за "боевых" гаджетов скандала вызвал Председателя комитета Госдумы генерал-полковника Андрея Картаполова на дуэль на 80мм миномётах.

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