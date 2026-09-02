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ФедералПресс

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Трамп раскрыл потери Ирана после новой серии ударов США

Трамп раскрыл потери Ирана после новой серии ударов США

ВАШИНГТОН, 2 сентября, ФедералПресс Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе последней серии американских ударов по Ирану были уничтожены 28 кораблей Исламской Республики.

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