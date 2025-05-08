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Бросил Лав Хьюитт, целовался с фанаткой. Скандалы Энрике Иглесиаса

Бросил Лав Хьюитт, целовался с фанаткой. Скандалы Энрике Иглесиаса

Знаменитый отец видел сына бизнесменом, но Энрике мечтал построить вокальную карьеру. Артисту удалось преуспеть в задуманном и заслужить статус популярнейшего представителя латиноамериканской музыки, а заодно и секс-символа.

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