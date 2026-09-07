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Целая жизнь в движении: спектакль «Жизнь Ж...» театра «ДаМы»

Целая жизнь в движении: спектакль «Жизнь Ж...» театра «ДаМы»

Театр умеет рассказывать истории не только словами. Иногда для этого достаточно взгляда, движения, случайного жеста или длинной паузы, в которой вдруг узнается целая человеческая жизнь.

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