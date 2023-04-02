Лукашенко: Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства

Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы, следует из поздравления президента республики Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России.
Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы, следует из поздравления президента республики Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России.
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