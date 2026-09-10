Легковушка и микроавтобус столкнулись на Байкальской в Иркутске

ДТП произошло 10 сентября в 11:45 на улице Байкальской города Иркутска. Госавтоинспекция сообщила, что предварительно все было так: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Дайхатсу Мув» и следуя со стороны улицы Волжской, не предоставил преимущество микроавтобусу «Газель», который ехал со стороны Пискунова в направлении Донской.