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Иркутск Сегодня

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Легковушка и микроавтобус столкнулись на Байкальской в Иркутске

ДТП произошло 10 сентября в 11:45 на улице Байкальской города Иркутска. Госавтоинспекция сообщила, что предварительно все было так: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Дайхатсу Мув» и следуя со стороны улицы Волжской, не предоставил преимущество микроавтобусу «Газель», который ехал со стороны Пискунова в направлении Донской.

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