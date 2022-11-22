ЕС своеобразно гарантирует импорт российского газа

Если разобраться в логической сущности энергетического кризиса ЕС и его первопричинах, санкционной природе проблем, то становится очевидно, что спасать Европу необходимо не от России или негативных явлений, а от себя самой, пагубных проамериканских инициатив и импульсивных антироссийских решений.