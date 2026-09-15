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США отменяют ограничения на выбросы электростанций на фоне бума ИИ и дата-центров

США отменяют ограничения на выбросы электростанций на фоне бума ИИ и дата-центров

Предложено убрать оставшиеся федеральные нормы для угольных и газовых электростанций 14 сентября Агентство по охране окружающей среды США (EPA) окончательно отменило большую часть требований 2024 года по выбросам парниковых газов для электростанций и одновременно предложило отказаться от всех оставшихся федеральных ограничений для угольной и газовой генерации.

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