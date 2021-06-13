Проиграем эту войну и погибнем: Никита Михалков о попытке уничтожить Россию

Театр абсурдаПолитикаПроиграем эту войну и погибнем: Никита Михалков о попытке уничтожить Россию Почти за два месяца молчания "Бесогона" произошло многое, важных и "горячих" тем накопилось немало.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КозодоевЕсли бы Россией руководил не Путин, а кто то другой и история была совсем другая, как сейчас ее пишут безумцыЛюбовь УваисоваА какая была история? Продолжение раздаривание страны зарубежным друзьям после распития? А эти наследнички коммунистов 86 годов теперь хотят российскую молодежь совсем оболванить ,а своих детишек отправят учиться к зарубежным друзьям и те продолжат начатое отцами. Да Россию БОГ наградил таким президентом,который остановил развал России! И не вам внутренним гнидам тявкать по указке америкосов и европейцев!Комментировать
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