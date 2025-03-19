5 знаков зодиака, которым повезет избежать неудач из-за ретроградного Меркурия в марте 2025 года Юлия ЧелкановаВ марте 2025 года астрологи предсказывают активное влияние ретроградного Меркурия, которое может негативно сказаться на многих знаках зодиака.
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