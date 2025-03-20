Воронежский губернатор предложил председателю облдумы перейти в облправительство

Как сообщили наши источники в Воронежской областной думе, губернатор Александр Гусев предложил председателю облдумы Владимиру Нетесову перейти на работу в аппарат облправительства на позицию заместителя руководителя аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)