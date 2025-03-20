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Воронежские новости

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Воронежский губернатор предложил председателю облдумы перейти в облправительство

Воронежский губернатор предложил председателю облдумы перейти в облправительство

Как сообщили наши источники в Воронежской областной думе, губернатор Александр Гусев предложил председателю облдумы Владимиру Нетесову перейти на работу в аппарат облправительства на позицию заместителя руководителя аппарата.

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