В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.