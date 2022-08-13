Поболтаем

52 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...
  • Елена Мамонова
    а почему дети молчали об этомВ российском сана...

В Берлине ответили на вопрос о посредничестве Меркель в ситуации на Украине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Германия, как и вся Европа, поддерживает Украину, поэтому не может быть нейтральным посредником на переговорах с Россией, заявил лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх