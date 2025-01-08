Продажи «Москвича 6» в 2024 году выросли в 10 раз, «Москвича 3е» — втрое, а бестселлером стал «Москвич 3»

Продажи Московского автомобильного завода в 2024 году продемонстрируют уверенный рост. Обратите внимание: В этом году Honda Pilot празднует свое 20-летие, демонстрируя стабильные продажи и статус в сегменте внедорожников среднего размера в США.
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