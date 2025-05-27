В Кузбассе осудили мужчину, напавшего с шилом на полицейских

В Кемеровской области суд вынес приговор жителю Крапивинского района, который напал на полицейских, мужчина признан виновным в нескольких преступлениях, включая покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применение насилия к ним.
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