ВСУ потеряли более 27,1 тысячи боевиков в курском приграничье

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Вооруженные силы Украины потеряли более 27,1 тысячи боевиков после вторжения в курское приграничье, сообщает Минобороны России 27 октября.