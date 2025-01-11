В шести городах Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

По прогнозам синоптиков, несколько дней ветер будет слабым.Неблагоприятные метеоусловия с утра 11 января действуют в Челябинске, Коркине, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске.
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