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«Я делаю только то, что мне хочется» Российские ювелиры создают уникальные украшения. Как они завоевывают сердца россиян?

«Я делаю только то, что мне хочется» Российские ювелиры создают уникальные украшения. Как они завоевывают сердца россиян?

Украшения — один из самых любимых россиянами аксессуаров, их носят 32 процента всех покупателей. Только за первую половину 2024 года наши соотечественники потратили на ювелирные украшения почти 200 миллиардов рублей.

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