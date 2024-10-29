«Я делаю только то, что мне хочется» Российские ювелиры создают уникальные украшения. Как они завоевывают сердца россиян?

Украшения — один из самых любимых россиянами аксессуаров, их носят 32 процента всех покупателей. Только за первую половину 2024 года наши соотечественники потратили на ювелирные украшения почти 200 миллиардов рублей.
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