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Де Дзерби о 0:4: «Рома» продемонстрировала опыт игры в таких матчах. «Брайтон» не привык к турнирам такого уровня и сыграл на 20% хуже, чем мог бы»

Английская команда потерпела поражение со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.  «Мы сыграли в свою игру и выложились на все сто, и, возможно, такая игра – лучшее, что мы можем показать на данный момент.

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