В Нидерландах заговорили о пересмотре отношений с Украиной из-за атак на «Северные потоки»

В группе членов парламента Нидерландов от фракции «Партия свободы» заговорили о вероятности пересмотра отношений с Украиной из-за обстоятельств, выяснившихся в результате расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
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