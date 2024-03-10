Атака с воздуха: под Белгородом сбили дроны, а в Курске объявлена ракетная опасность

Есть погибшие и раненые. Белгородскую область вновь атаковали беспилотники. Как сообщило Минобороны в Telegram, ночью средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата под Белгородом.
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