Муди, Пуллен и Дэвис одержали блестящие победы во втором раунде турнира Snooker Shoot-Out 2023/2024

Стэн Муди разгромил Иана Бернса, Лиам Пуллен нокаутировал Джейми О’Нила, любитель Лиам Дэвис обыграл Луиса Хиткоута, Кайрен Уилсон победил Мостафу Доргама, Тепчайа Ун-Ну нанес стремительное поражение Мэттью Стивенсу, Али Картер одержал верх над Алфи Бёрденом, а Шон Лю проиграл Дину Янгу во втором раунде на турнире Snooker Shoot-Out 2023/2024, сообщает WST.
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