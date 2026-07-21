Т1 получил платиновый статус технологического партнера «Рускомтехнологий»

Платиновый статус подтверждает экспертизу Т1 в реализации решений класса APM/Observability, внедрение платформы Ключ-АСТРОМ сокращает время выявления сбоев до 15 минут и снижает технологические простои на 80%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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