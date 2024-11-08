В Москве появится электронный сервис строителей

С помощью нового инструмента можно будет прогнозировать сроки строительства возводимых объектов В Москве представили пилотный проект «Электронный сервис строителей», который должен способствовать взаимодействию властей и бизнеса при возведении объектов капитального строительства, говорится в сообщении на портале мэра столицы.
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