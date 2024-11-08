Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

В Москве появится электронный сервис строителей

В Москве появится электронный сервис строителей

С помощью нового инструмента можно будет прогнозировать сроки строительства возводимых объектов В Москве представили пилотный проект «Электронный сервис строителей», который должен способствовать взаимодействию властей и бизнеса при возведении объектов капитального строительства, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх