В Москве появится электронный сервис строителей

С помощью нового инструмента можно будет прогнозировать сроки строительства возводимых объектов В Москве представили пилотный проект «Электронный сервис строителей», который должен способствовать взаимодействию властей и бизнеса при возведении объектов капитального строительства, говорится в сообщении на портале мэра столицы.