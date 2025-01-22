📷⚡️Нанесен высокоточный удар ВС России по подстанции на ул. Иванова в Запорожье, спровоцировавший обесточивание части одного из районов города.
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📷⚡️Нанесен высокоточный удар ВС России по подстанции на ул. Иванова в Запорожье, спровоцировавший обесточивание части одного из районов города.