НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Колосков о пользе товарищеских игр сборной: «Нужно поддерживать рейтинг ФИФА. 34-е место после 3 лет без официальных матчей – следствие игр с Вьетнамом, Кубой и Брунеем»

«Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх