Лишь 26% барнаульцев верят в карьерные перспективы в родном городе

Большинство жителей Барнаула не видят в нем возможностей для профессионального развития Барнаул занял 18-е место из 27-ми в рейтинге городов, в которых жители видят перспективы для карьерного развития, показало исследование SuperJob.
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