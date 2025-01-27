НАТО запускает обмен секретными военными данными с ЕС и европейским ВПК

Bloomberg пишет, что НАТО планирует передавать ЕС и представителям оборонной промышленности стран Запада свои строго засекреченные целевые показатели, определяющие, какое оружие и оборудование необходимо производить странам-членам альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии