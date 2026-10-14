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Барколя забил 1-й гол за «Ливерпуль» – в 7-м матче. Вингера купили за 125+20 млн евро летом

Брэдли Барколя забил первый гол за «Ливерпуль». Вингер английского клуба поразил ворота  ЛАСК в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, первый тайм).

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