Около 18.00, когда на улице уже стемнело, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области возвращались домой после смены на личном автомобиле.
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