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Где прогремят фейерверки в честь Дня города в Москве

Где прогремят фейерверки в честь Дня города в Москве

В числе площадок есть и парки. Яркое шоу начнется 11 сентября в 21.00. Фейерверки в честь Дня города прогремят в парке "Сокольники", в саду "Эрмитаж", в парке "Садовники", в усадьбе "Воронцово", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Таганском парке, в Саду имени Баумана, в Измайловском парке, в сквере по Олонецкому проезду, в Лианозовском парке, в Парке Горького, в Перовском парке, в парке "Северное Тушино", в парке "Фили", в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в парке Победы на Поклонной горе, в парке "Ходынское поле", в усадьбе "Измайлово" (городок имени Баумана), в ландшафтном парке "Митино", в акватории Москвы-реки - напротив Большой спортивной арены "Лужников", в акватории Москвы-реки - напротив д.

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