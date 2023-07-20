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РИА Новости: войска Украины на фоне истощения запасов Bayraktar теперь применяют сельхоздроны для сброса крупнокалиберных мин

РИА Новости: войска Украины на фоне истощения запасов Bayraktar теперь применяют сельхоздроны для сброса крупнокалиберных мин

Вооруженные силы Украины на фоне истощения запасов беспилотников Bayraktar теперь применяют сельхоздроны с целью сброса крупнокалиберных мин.

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