«Куриные лапы на базаре»: Волочкова спровоцировала скандал своей безобразной выходкой

Балерина набросилась на поклонницу, обратившуюся к ней с невинной просьбой. Анастасия Волочкова соцсетиПока россияне пытаются противостоять холодам с помощью салата оливье и сельди под шубой, Анастасия Волочкова традиционно для этого времени года греется под солнцем на пляже Мальдив.
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