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«Куриные лапы на базаре»: Волочкова спровоцировала скандал своей безобразной выходкой

«Куриные лапы на базаре»: Волочкова спровоцировала скандал своей безобразной выходкой

Балерина набросилась на поклонницу, обратившуюся к ней с невинной просьбой. Анастасия Волочкова соцсетиПока россияне пытаются противостоять холодам с помощью салата оливье и сельди под шубой, Анастасия Волочкова традиционно для этого времени года греется под солнцем на пляже Мальдив.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Кому это может нравиться?!?
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Мне. Разве от этого хуже? То закаляеться плохо то грееться тоже плохо. Когда же она делает правильно? Она в голой вечеринке не участвовала смысл ее пинать?
Ответить
10 час.
карла карлова
Чокнутая , бесполезная алкоголичка порядком надоела.
Ответить
36 мин.

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