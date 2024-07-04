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Создатель батальона "Вега" Панфёров высказался о возможном хищении 11 трлн рублей в Минобороны

Создатель батальона "Вега" Панфёров высказался о возможном хищении 11 трлн рублей в Минобороны

После аудита в министерстве обороны России выявили шокирующую нехватку средств.В Новосибирске первый вице-спикер Заксобрания и создатель батальона "Вега" Андрей Панфёров поделился своим мнением о возможном хищении в Минобороны России 11 трлн рублей.

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