Информацию о том, что участник «банды азербайджанцев» из Петербурга учится в университете МВД, опровергли

В Санкт-Петербургском университете МВД России полностью опровергли информацию СМИ о том, что участник банды выходцев из Азербайджана, выкладывавших в интернете видео с избиениями петербуржцев, называющий себя в соцсети Сеймуром Бакинским, является курсантом полицейского вуза.