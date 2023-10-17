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Информацию о том, что участник «банды азербайджанцев» из Петербурга учится в университете МВД, опровергли

Информацию о том, что участник «банды азербайджанцев» из Петербурга учится в университете МВД, опровергли

В Санкт-Петербургском университете МВД России полностью опровергли информацию СМИ о том, что участник банды выходцев из Азербайджана, выкладывавших в интернете видео с избиениями петербуржцев, называющий себя в соцсети Сеймуром Бакинским, является курсантом полицейского вуза.

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