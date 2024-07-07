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Царьград

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Эксперты назвали продукты, которые подешевею несмотря на инфляцию

Эксперты назвали продукты, которые подешевею несмотря на инфляцию

Также экономист спрогнозировала возможное снижение цен на некоторые объекты недвижимости.В условиях ускорения инфляции в России, экономисты рассказали, что некоторые товары и продукты показывают тенденцию к снижению цен.

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