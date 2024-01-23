Сервис доставки PickPoint признали банкротом

22 января Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО “Сеть автоматизированных пунктов выдачи” — владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, сообщает РИА Новости.
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