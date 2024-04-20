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 "Литва пошла на сделку с Россией по понятной причине"

 "Литва пошла на сделку с Россией по понятной причине"

  В Литве вновь возобновили закупки зерна из России. Эксперт Алексей Зубец объясняет, что Литва пошла на сделку с Россией по понятной причине - такая закупка Вильнюсу обходится гораздо дешевле.

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Комментарии
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Giulia Kazakova
Вы иногда россияне такую чушь несёте,становитесь деградированные , вы понимаете что нибудь в экономике? Так тухни в тряпочку на таком случае, экономика любой страны зависит от торговли, все войны,которые ведёт США тоже экономические,
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7 мин.
GK
Giulia Kazakova
Начни понимать для начала что такое экономия,а потом чушь пиши
Ответить
6 мин.
МБ
Максим Буров
Сперва показалась странной новость. окраина не знает куда своё зерно девать, а один из лимитрофов почему-то  решил у нас покупать. Ответ нашёлся сразу. &quot;Невкусным&quot; стал бандеровский овёс. Фонит.
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6 мин.

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