 "Литва пошла на сделку с Россией по понятной причине"

Giulia Kazakova Вы иногда россияне такую чушь несёте,становитесь деградированные , вы понимаете что нибудь в экономике? Так тухни в тряпочку на таком случае, экономика любой страны зависит от торговли, все войны,которые ведёт США тоже экономические,

GK Giulia Kazakova Начни понимать для начала что такое экономия,а потом чушь пиши