Анфиса Чехова ответила матери Барановской, которая обвинила ее в смерти дочки

ШШШШШ ВВВВ

Elena Dmitrieva

Я смотрела эту сплетническую передачу, правда не до конца. Противно стало. Но Малахов купается в таких мерзостях. И сейчас он соврал, что Чехова хочет памятник поставить за свой счёт. Она так и не передала собранные людьми 12 миллионов ( кажется) маме покойной. О чем та сказала на передаче, все эти 9 лет чехова их держит у себя. За что мама умершей ее и не уважает.