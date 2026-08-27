Лариса Крючонкова спустя 9 лет после смерти пришла в студию к Андрею Малахову и обвинила Анфису Чехову в смерти дочери Стеллы Барановской.
Анфиса Чехова ответила матери Барановской, которая обвинила ее в смерти дочки
Комментарии
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Valeriy Ishmenev
Все эти девишны одинаковы и нам на них насрать!
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1 н.
ШВ
ШШШШШ ВВВВ
Elena Dmitrieva
Я смотрела эту сплетническую передачу, правда не до конца. Противно стало. Но Малахов купается в таких мерзостях. И сейчас он соврал, что Чехова хочет памятник поставить за свой счёт. Она так и не передала собранные людьми 12 миллионов ( кажется) маме покойной. О чем та сказала на передаче, все эти 9 лет чехова их держит у себя. За что мама умершей ее и не уважает.
кто эти люди... что они делают...
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5 д.
Галина Войсковая
" Лариса Крюченкова спустя 9 лет после смерти пришла в студию к Андрею Малахову..." как опус из школьного сочинения
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21 час.
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